David Brazil foi o destaque do carro quatro da Grande RioReginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 27/04/2022 20:03 | Atualizado 27/04/2022 20:08

DIA, nesta quarta-feira, a longa espera na fila pelo campeonato e os repetidos vice-campeonatos da escola o faziam ele, que é flamenguista, se sentir "vascaíno". Rio - O ator e apresentador David Brazil brincou com a rivalidade dos clubes do Rio ao comemorar título da Grande Rio . Segundo o destaque da escola de Duque de Caxias em entrevista ao, nesta quarta-feira, a longa espera na fila pelo campeonato e os repetidos vice-campeonatos da escola o faziam ele, que é flamenguista, se sentir "vascaíno".

"São anos e anos. Eu, flamenguista, me sentindo um vascaíno numa tricolor. Então era complicado, porque a gente batia e batia. Enfim, eu sou louco por carnaval e tenho um respeito e carinho por todas as escolas, principalmente por aquelas que gostariam de fazer um grandioso desfile, mas que infelizmente não tem condições", comentou.

A Grande Rio foi a penúltima escola a desfilar no último sábado, no segundo dia do Grupo Especial na Sapucaí. A escola entrou na avenida com o samba-enredo "Fala, Majeté! Sete chaves de Exu" e foi sagrada campeã pela primeira vez nos seus 33 anos de história. Ao longo da trajetória, a agremiação já havia ficado perto do título em quatro oportunidades, onde foi vice: 2006,2007,2010 e 2020.

Para David, o título da Grande Rio é uma vitória que quebra com o preconceito às religiões de matrizes africanas ao falar sobre o orixá Exu. A agremiação de Duque de Caxias perdeu apenas três décimos em todos os oito quesitos, ficando à frente da Beija-Flor de Nilópolis também por três décimos.



"Sou fã dessa indústria que tem milhares e e milhares de funcionários, para fazer esse que é maior espetáculo da terra. Estou me sentindo muito feliz que foi uma vitória mais do que justa. Foi tudo perfeito. Um gol contra a intolerância. Muitas pessoas vinham falar de Exu: 'Exu, não sei o que'. Olha, eu sou de família crente, sou evangélico, acredito em Deus, sou uma pessoa de Deus, mas tenho um respeito por todos e todas as religiões", comentou.

Após comemoração na quadra da escola, David diz que ainda está assimilando tudo, mas já crava que virá desfilando no sábado das campeãs em posição diferente da que foi destaque no sábado. "Foi maravilhoso. Ainda estou em êxtase. Estou doido que chegue sábado, já falei que não quero mais sair trepado no carro, quero ir no chão, me acabando. Viva Caxias, viva Grande Rio, minha comunidade nota 10 e, claro, minha diretoria", finalizou.