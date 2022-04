Mangueira fez homenagem a Cartola, Jamelão e Delegado e impressionou com a coreografia da comissão de frente - Cleber Mendes / Agência O Dia

Publicado 28/04/2022 17:15 | Atualizado 28/04/2022 20:02

Rio - Após a Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro (Liesa) divulgar, nesta quinta-feira, as justificativas e observações dos 45 jurados que deram notas para os desfiles do Grupo Especial, alguns descontos de notas diferentes de 10 chamaram atenção. A jurada Regina Oliva, que julgou o quesito Fantasias, escreveu na ata que a Estação Primeira de Mangueira "apresentou pouca exploração de cores em todas as fantasias". Ela descontou 0,1 da nota final. A justificativa causou repercussão negativa entre os torcedores da escola.

A escola, que leva as cores Verde e Rosa, homenageou em seu enredo de 2022 os baluartes da agremiação: Jamelão, Delegado e Cartola . "Chega ser até engraçado... Um enredo falando dos baluartes da Estação Primeira de Mangueira colocar um arco-íris nas fantasias. Aiai…", disse um membro da escola. Até o momento, a agremiação não se pronunciou sobre a justificativa.

A mesma jurada teria também cometido uma gafe na justificativa dada à Unidos da Tijuca. Regina descontou 0,1 da ala 17 ("A Arara Piranga, dona das mais belas penas") por não encontrar palhaços. No entanto, a agremiação levou à Sapucaí um enredo sobre a resistência pela preservação da natureza, da vida indígena e seus costumes, intitulado "Waranã - A Reexistência Vermelha". A ala 17 que se referia a palhaços era da Grande Rio (palhaços e folias), escola que se apresentou logo depois da Unidos da Tijuca.

Na ata, Regina escreveu: "Ala 17 - a impressão causada pelas formas e exploração de materiais não ficou clara o palhaço conforme o descrito. A fantasia pode ser adaptada a outro tema. Por isso vou descontar 0,1 em realização". Já a Grande Rio, ficou com a nota 10. A Unidos da Tijuca afirmou que vai "tomar as medidas necessárias".



A São Clemente, rebaixada para a Série Ouro em 2023, recebeu diversas críticas em vários quesitos por falta de criatividade e problemas em Harmonia. A escola homenageou a vida do humorista Paulo Gustavo. Na justificativa da jurada Helenice Gomes, no quesito Fantasias, a ala "Você é viado" foi considerado pejorativo.

"Ala 20: embora seja um latente problema da nossa sociedade e o debate dele pelos mais variados mecanismos seja super necessário, a ala "Você é viado" usa linguagem que reforça o estereótipo animalesco usado tão negativamente e de forma corriqueira para para se discriminar e ofender membros da comunidade LGBTQIA+". A jurada também escreveu que faltou sensibilidade ao figurino. A nota final foi 9,7.



Som alto em camarote e abordagem de repórter durante o desfile incomodam jurados



O som alto em um camarote localizado no Setor 2 também foi alvo de críticas nas observações finais do jurado Philippe Galdino. Na ata, ele relatou que houve vazamento de som dos camarotes em frente aos módulos 1 e 2 durante a passagem das escolas. "Uma falta de respeito para com o espetáculo e podendo inclusive atrapalhar os jurados", escreveu. Nas redes sociais, pessoas que estiveram no local também reforçaram a crítica. "Atrapalha, incomoda e não é pouco. Não só ao desfilante. Ao público da arquibancada e frisa, também", escreveu um folião nas redes.

Uma outra observação que chamou a atenção foi a do jurado Gustavo Paso, que avaliou o quesito Evolução. Segundo relatado por ele, um repórter da TV Globo atrapalhou o andamento de uma alegoria para entrevistar um componente que vinha como destaque do carro. "Quase atrapalhou a Evolução. Inaceitável e inacreditável". Na ata, Gustavo não citou em qual desfile a situação ocorreu.



Procurada, a Liesa ainda não informou se vai tomar alguma providência sobre o som alto dos camarotes na Sapucaí. A Liga também não se pronunciou sobre o ocorrido com o repórter da TV Globo.

Justificativas disponibilizadas em tempo inédito



Pela primeira vez na história da Liesa, as justificativas foram disponibilizadas ao público 48 horas após a divulgação do resultado oficial. Segundo a Liga, a iniciativa é uma forma de deixar mais transparente os motivos das penalidades aplicadas por quem estava avaliando os desfiles, que estão previstos no Manual do Julgador.

Mudanças nas escolas para o Carnaval 2023



Algumas escolas de samba já começaram a anunciar mudanças para o Carnaval de 2023. Antes da pandemia, as agremiações levavam pelo menos 15 dias para descansar e pensar no próximo Carnaval, mas este ano, pelo fato dos desfiles terem acontecido no mês de abril, foi necessário se antecipar.



O Império Serrano, escola campeã da Série Ouro em 2022 , anunciou, nesta quinta-feira, que o carnavalesco Leandro Vieira vai deixar a escola. Em clima de agradecimento, a agremiação agradeceu o idealizador do projeto que levou o Império ao Grupo Especial. "Idealizador de um projeto que trouxe novamente a autoestima do imperiano, ele nos brindou com fantasias e alegorias maravilhosas, além de um enredo valente e com a cara do Império Serrano."

DIA, Como anunciado anteriormente pelo o carnavalesco Paulo Barros deixou o Paraíso do Tuiuti e assinou com a Vila Isabel para o próximo ano . Após o presidente da Azul e Branco confirmar a informação antes das escolas desfilarem, o carnavalesco usou suas redes sociais, na quarta-feira (27), para publicar uma foto em que veste a camisa da agremiação que representará em 2023.

Pitty de Menezes, premiado como melhor intérprete da Série Ouro, segundo o Estrela do Carnaval, do site CARNAVALESCO, é o novo contratado da Imperatriz Leopoldinense. A saída do cantor da Porto da Pedra foi anunciada na manhã desta quinta-feira pela direção da agremiação de São Gonçalo. "A Unidos do Porto da Pedra, em nome do seu presidente, Godzilla, comunica oficialmente que o intérprete, Pitty de Menezes pediu seu desligamento da agremiação. Agradecemos a Pitty, toda a dedicação, talento e respeito ao tigre de São Gonçalo. Desejamos muito sucesso em sua carreira profissional. Informamos, que o nome do novo intérprete será informado em breve".

Saída conturbada de rainha da Tuiuti



Após um reinado conturbado, a coroa de rainha de bateria da Paraíso do Tuiuti já não pertence à dentista Thay Magalhães . O fim da parceria foi anunciado pela escola de samba de São Cristóvão nas redes sociais, na quarta-feira (27). Apesar da expectativa, a assessoria ainda não revelou quem será a sucessora do cargo.

Thay, que fez sua estreia no carnaval carioca neste ano, como rainha de bateria da Tuiuti, viveu um reinado cercado de polêmicas e boatos. Além de lidar com suspeitas de ter comprado o cargo na agremiação, a dentista foi constantemente criticada por não ter o samba no pé digno da realeza.