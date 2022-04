Praça da Apoteose - Marcos Porto / Agência O Dia

Publicado 27/04/2022 20:38 | Atualizado 27/04/2022 22:10

Rio - A Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro (Liesa) vai divulgar, nesta quinta-feira (28), as justificativas dos 45 julgadores que atuaram nos desfiles do Grupo Especial. No site oficial, a Liesa vai disponibilizar as justificativas dos jurados para as notas diferentes de dez.

A iniciativa é uma forma de deixar mais transparente os motivos das penalidades aplicadas por quem estava avaliando os desfiles, que estão previstas no Manual do Julgador. Pela primeira vez na história da Liesa, as justificativas vão ser disponibilizadas ao público 48 horas após a divulgação do resultado oficial.

Para consultá-los, basta escolher o quesito e o nome do julgador. As planilhas, divulgadas em PDF, serão disponibilizadas na mesma ordem dos mapas oficiais: notas das seis escolas que desfilaram na sexta-feira; justificativa das seis escolas de sexta; justificativas finais das escolas de sexta; notas e escolas de sábado; justificativas das escolas de sábado; justificativas finais das escolas de sábado.