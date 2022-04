Estátua de Carlos Drummond com o óculos roubado - Estefan Radovicz/Agência O Dia

Estátua de Carlos Drummond com o óculos roubadoEstefan Radovicz/Agência O Dia

Publicado 27/04/2022 20:22

Rio - A Secretaria Municipal de Conservação registrou um boletim de ocorrência para denunciar o roubo, mais uma vez, dos óculos da estátua de bronze do escritor Carlos Drummond de Andrade. Segundo a pasta, o crime foi cometido na manhã de terça-feira (26), na altura do posto 6, em Copacabana, na Zona Sul do Rio, onde a escultura está. Até o momento ninguém foi preso.



Agentes da Guarda Municipal entregaram as imagens das câmeras do Centro de Operações Rio (COR) à Polícia Civil, que investiga o caso. A Conservação vai orçar a peça e estima que os óculos de Drummond sejam repostos em um mês.

Sobre o monumento

A estátua de Carlos Drummond de Andrade foi instalada em 2002, em comemoração ao centenário do poeta. Localizada na Avenida Atlântica, em frente à Avenida Rainha Elizabeth, em Copacabana, é inspirada em uma foto de Rogério Reis e foi confeccionada por Leo Santana. A peça, feita em bronze, mostra Drummond sentado em um banco, de costas para o mar e olhando para o calçadão. Tanto moradores do Rio quanto turistas fazem questão de sentar ao lado do poeta, seja para fazer uma foto ou para admirar a paisagem.

Nascido em Minas Gerais, Carlos Drummond de Andrade (1902-1987) é considerado um dos maiores poetas brasileiros de todos os tempos. A estátua tornou-se um dos símbolos de Copacabana, bairro onde o poeta morou durante décadas.