Muro com cerca de 3 metros foi demolido em Tomás Coelho - Divulgação

Publicado 27/04/2022 20:01

Rio - A Secretaria de Ordem Pública (SEOP) realizou nesta quarta-feira (27/04) uma operação para demolir construções irregulares nos bairros de Inhaúma e Tomás Coelho, na Zona Norte. A primeira ação foi feita para demolir um muro de cerca de três metros de altura erguido entre as ruas G e Guarapuava, em Inhaúma. Ele era alvo de denúncias de moradores das vilas Santa Luzia e Mangueiral por impedir o aceso de veículos e pedestres. Todo o entulho foi recolhido pela Comlurb.

Já na segunda ação, realizada na esquina da Avenida Pastor Martin Luther King Júnior com Rua Silva Vale, em Tomás Coelho, foram removidos muros e grades que cercavam irregularmente uma área pública com cerca de 1.500 metros. Além disso, cinco construções irregulares foram notificadas pelos fiscais durante a operação no local.

"Nós seguiremos realizando operações de demolição de construções irregulares para coibir o uso indevido do espaço público, que nesse caso impedia o direito de ir e vir dos cidadãos, e para garantir o ordenamento da cidade", destaca Brenno Carnevale, secretário de Ordem Pública.

As demolições foram feitas por equipes da Coordenadoria Técnica de Operações Especiais (COOPE) e da Coordenadoria Geral de Operações Especiais (CGOE) da Secretaria de Conservação. Subprefeitura da Zona Norte, Subsecretaria de Operações da SEOP, agentes da 44ª Delegacia (Inhaúma) e Guarda Municipal também participaram da ação.

“Existe um trâmite processual na prefeitura para realizar um fechamento de rua, baseado em decreto e lei municipal. Hoje foi mais um caso em que moradores estavam com a passagem impedida. Quem insistir em construir por livre e espontânea vontade e descumprir as regras, estará passível a demolições e qualquer outra intervenção”, comentou o subprefeito da Zona Norte, Diego Vaz.

Em 2022, mais de 200 construções irregulares já foram demolidas pela SEOP em ações para combater o uso ilegal de áreas públicas e também para remover construções erguidas em desacordo com as legislações vigentes.