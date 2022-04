Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de São João de Meriti, na Baixada Fluminense - Divulgação

Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de São João de Meriti, na Baixada FluminenseDivulgação

Publicado 27/04/2022 17:57

Rio - Policiais civis prenderam, neste domingo (24), um homem suspeito de estuprar a própria filha e agredir a ex-companheira. Os agentes da Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de São João de Meriti localizaram o suspeito na Praça de Inhaúma, Zona Norte do Rio. Contra ele, foi cumprido um mandado de prisão pelos crimes de violência doméstica e estupro de vulnerável.

Segundo a Polícia Civil, momentos depois após a prisão, policiais da Deam prenderam, em Belford Roxo, um outro homem suspeito de manter em cárcere privado e agredir a esposa. A vítima relatou que veio de Minas Gerais para o Rio de Janeiro depois de conhecer o suspeito. Em pouco tempo de convivência, ele começou a bater nela e impedir que a mesma saísse de casa, além de praticar relação sexual forçada.

A mulher também comentou que conseguiu fugir depois que o agressor passou a noite alcoolizado. Ele desmaiou, possibilitando que ela saísse do local. Depois do relato, os agentes foram até a casa do homem na comunidade da Guaxa, onde realizaram a prisão.