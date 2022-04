Carro que transportava quase seis mil pinos de cocaína da Rocinha para abastecer comunidades de Cabo Frio é interceptado na RJ-124, altura de Rio Bonito - Divulgação / PMERJ

Publicado 27/04/2022 16:25 | Atualizado 27/04/2022 17:31

Rio - Policiais do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) prenderam, na tarde desta quarta-feira (27), na RJ-124, altura de Rio Bonito, um homem de 43 anos que transportava R$ 135 mil em cocaína e maconha da Rocinha para abastecer comunidades de Cabo Frio. Após a revista no veículo, os agentes contabilizaram 8.300 mil pinos de cocaína e 2.700 mil de maconha.

O automóvel também foi apreendido e, assim como o motorista que não teve o nome divulgado, foi levado para a 119ª DP (Rio Bonito). De acordo com o delegado que investiga o caso, Rodrigo Bichara, o preso alegou apenas que iria entregar as drogas no bairro São Cristóvão, em Cabo Frio, não dando o nome ou telefone da pessoa que receberia as drogas. O motorista também não esclareceu como faria para encontrar o "cliente".

As investigações seguem em andamento na 119ª DP.