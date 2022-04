Publicado 28/04/2022 00:00

Os aumentos castigam o bolso de todos e a guerra prejudica ainda mais o setor de alimentação. Restaurantes populares, parcerias público-privadas — entre outras ações para que a miséria no Brasil não tome dimensão catastrófica — precisam ser realizadas de forma emergencial.

A perseguição com troca de tiros na Lagoa evidencia a necessidade de se trabalhar com o setor de inteligência no treinamento da PM. Por sorte, não houve vítimas e boa parte dos bandidos foram presos. Mas quando se fala em vidas, não se pode contar com a sorte.