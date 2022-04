Vídeo mostra momento do acidente com carro alegórico que causou morte de menina no Rio - Reprodução

Publicado 27/04/2022 19:42

Rio - Um vídeo, que está sendo usado pela Polícia Civil na investigação da morte de Raquel Antunes da Silva, de 11 anos, que foi imprensada em um poste por um carro alegórico da Em cima da hora, na última quarta-feira (20), mostra o momento do acidente. Nas imagens, é possível ver Raquel e outras crianças em cima do carro alegórico, na altura do número 350 da Rua Frei Caneca, no Centro do Rio.

O vídeo mostra ainda que a alegoria era acompanhada por um caminhão guincho. Um homem estava à frente do veículo. Logo após o acidente, o carro alegórico para e é possível ver algumas pessoas correndo. A delegada Maria Aparecida Salgado Mallet, titular da 6ª DP (Cidade Nova), que investiga o caso como homicídio culposo, determinou uma terceira perícia no carro alegórico, conforme informou o RJTV, da Globo.

Nesta quinta-feira (28), dois funcionários da escola que cuidavam do carro alegórico na avenida são esperados na delegacia para prestarem depoimento. Flávio Azevedo da Silva, diretor Em Cima da Hora, esteve na 6ª DP nesta terça-feira (26).

Raquel Antunes foi impensada contra um poste por um carro alegórico da agremiação, após o desfile das escolas de samba da Série Ouro, na última quarta-feira (20). A menina chegou a ser socorrida para o Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro do Rio, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na sexta-feira (22).