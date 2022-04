Prefeito Eduardo Paes deu a declaração, na manhã desta quarta-feira, no lançamento da 2.ª edição do FOCA. - Reprodução

Prefeito Eduardo Paes deu a declaração, na manhã desta quarta-feira, no lançamento da 2.ª edição do FOCA.Reprodução

Publicado 27/04/2022 17:33 | Atualizado 27/04/2022 17:42

Rio - O prefeito Eduardo Paes afirmou, na manhã desta quarta-feira (27), que pode rever a política dos desfiles de blocos no Carnaval de 2023. Segundo Paes, que esteve presente na segunda edição do Fomento à Cultura Carioca (Foca), moradores de bairros da Zona Sul reclamaram que houve gigantismo e repetição excessiva dos blocos.



De acordo com o prefeito, em algumas regiões da cidade houve um gigantismo excessivo da quantidade de blocos e, consequentemente, acabaram perdendo um pouco de sua espontaneidade. A abundância dos foliões acabou ocasionando em uma aversão e manifestações em algumas áreas da cidade. "Essa reflexão precisa ser feita de maneira madura. O sujeito que mora em Ipanema e Leblon, mesmo que goste de carnaval começou a falar 'Eduardo, é demais, está todo dia, e toda hora'", afirmou Paes.



Suspenso no ano passado devido à pandemia de covid-19, o Carnaval fora de época do Rio aconteceu neste mês de abril. Um acordo havia sido traçado entre a prefeitura e os blocos oficiais para que eles não desfilassem. Entretanto, no último dia 20, o prefeito havia afirmado que a Prefeitura não iria proibir as tradicionais festas de rua. Na época, Eduardo afirmou que não colocaria fiscalização atrás dos foliões.

"A prefeitura faz esse apelo, faz esse pedido (para não se realizarem os blocos), mas eu já disse uma vez: eu não vou ficar colocando guarda municipal, fiscal da Prefeitura, atrás de folião. Nós pedimos só está compreensão, especialmente com a limpeza, o trânsito da cidade", declarou.