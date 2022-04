Agentes comemoraram o resgate bem sucedido do animal - Divulgação/Guarda Municipal

Agentes comemoraram o resgate bem sucedido do animalDivulgação/Guarda Municipal

Publicado 27/04/2022 14:02 | Atualizado 27/04/2022 14:05

Rio- Um cachorro foi resgatado por Guardas municipais do Grupamento de Operações com Cães na Avenida Francisco Bicalho, na Leopoldina, região Central do Rio, na manhã desta quarta-feira (27). O animal havia caído no canal que corta a avenida.



Os agentes foram acionados por um motorista que passava pelo local e ouviu o choro do animal.

fotogaleria



Para o resgate, foi necessário utilizar equipamentos como corda e guia longa, para laçar o animal e fazer o resgate, que levou aproximadamente uma hora, pois o cachorro estava bastante assustado e chegou a morder um dos agentes. Para o resgate, foi necessário utilizar equipamentos como corda e guia longa, para laçar o animal e fazer o resgate, que levou aproximadamente uma hora, pois o cachorro estava bastante assustado e chegou a morder um dos agentes.