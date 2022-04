Estarão disponíveis os serviços de habilitação, identificação civil e veículos - Alexandre Simonini / Detran-RJ

Estarão disponíveis os serviços de habilitação, identificação civil e veículos Alexandre Simonini / Detran-RJ

Publicado 27/04/2022 11:20

Rio - O Detran-RJ promove, neste sábado, o 56º mutirão desde o início da pandemia. Serão oferecidas 13.400 vagas para os serviços de identificação civil, habilitação e veículos, em todas as unidades de atendimento de todo o Estado do Rio, exceto na sede, localizada na Avenida Presidente Vargas. Para evitar aglomerações, o atendimento será apenas mediante agendamento prévio.

Para ser atendido, o usuário deve marcar os serviços pelo site do Detran ( www.detran.rj.gov.br ) ou pelo teleatendimento, nos números (21) 3460-4040, 3460-4041 ou 3460-4042, das 6h às 21h. As vagas serão disponibilizadas a partir do meio-dia desta quarta-feira.

Para os serviços veiculares, como primeira licença, troca de placa, transferência de propriedade, 2ª via de CRV, alteração de características, entre outros, os postos disponíveis para agendamento são: Barra da Tijuca, Tubiacanga, Parada de Lucas, Ceasa, Campo Grande, Nova Iguaçu, São Gonçalo, Niterói, Reduc, Santa Cruz, Itaboraí, Vila Isabel, Machado de Assis, Cocotá, Magé, Belford Roxo, São João de Meriti, Nilópolis, Queimados, Mesquita, Paraíba do Sul, Valença, Cachoeiras de Macacu, Paty do Alferes, Campos dos Goytacazes, Cordeiro, Paracambi, Volta Redonda, Campos dos Goytacazes II, Teresópolis, Barra Mansa, Itaperuna Vassouras, São Pedro da Aldeia, Angra dos Reis, Bom Jesus do Itabapoana, Armação de Búzios, Macuco, Barra do Piraí, Petrópolis, Macaé, Resende, Nova Friburgo, Casimiro de Abreu, Araruama e Miguel Pereira.



Quem precisa fazer a solicitação das carteiras SEAP, deverá agendar nas seguintes unidades: Belford Roxo, Cabo Frio, Campo Grande, Campos dos Goytacazes, Campos dos Goytacazes (Guarus Shopping), Campos dos Goytacazes (Shopping Estrada), Ilha, Itaboraí Plaza, Largo do Machado, Nilópolis, Niterói (Fonseca), Niterói Shopping, Parque Shopping Sulacap, Petrópolis, Queimados, Rio Shopping, Shopping Downtown, Shopping Partage, Shopping Via Brasil, Vaz Lobo, Volta Redonda e West Shopping.