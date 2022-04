O acidente envolveu três caminhões frigorífico e um carro na BR-040 - Reprodução

Publicado 27/04/2022 09:33 | Atualizado 27/04/2022 09:42

Rio- Seis pessoas ficaram feridas após acidente com três caminhões frigorífico e um carro na Avenida Washington Luiz (BR-040), altura de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, na manhã desta quarta-feira (27). Equipes da Concer e da Polícia Rodoviária Federal já atuam no local, que tem meia pista liberada, mas a retenção é de 5km. A concessionária informou que a via já está perto da liberação, com reboque no local.

Os caminhões bateram no km 111, na pista principal sentido Rio, por volta das 5h45. Segundo uma das vítimas, o acidente teria sido provocado por uma tentativa de assalto, quando os caminhões seguiam em comboio pela rodovia.

Quatro vítimas foram levadas pela Concer com ferimentos leves para o hospital Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Outras duas foram liberadas no local.