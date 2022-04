Jonathan Ribeiro de Almeida morreu baleado no Jacarezinho - Reprodução TV Globo

Publicado 27/04/2022 09:00

Imagens que circulam nas redes sociais mostram Jonathan Ribeiro de Almeida sendo socorrido por moradores em cima de uma motocicleta, entre duas pessoas.

Logo depois que a morte foi confirmada, moradores fizeram um protesto na Avenida Dom Hélder Câmara. Em alguns vídeos divulgados na internet, é possível ver populares ateando fogo em caixas de papelão e montando barricadas em chamas em vários pontos da via, que chegou a ser interditada.

Em nota, a Polícia Militar informou que equipes do Batalhão de Polícia de Choque (BPChq) participaram de uma ocorrência no Jacarezinho, na qual um homem foi ferido. Segundo a corporação, os policiais disseram que não foi possível prestar socorro ao ferido em função da reação de um grupo de moradores que arremessaram pedras e garrafas em direção aos agentes.

Ainda de acordo com a PM, havia certa quantidade de drogas e uma réplica de arma com Jonathan. "As equipes comunicaram a ocorrência de imediato à Delegacia de Homicídios da Capital (DHC). Paralelamente, o comando da Corporação determinou instauração de procedimento apuratório na Corregedoria Geral da PM. As armas empregadas na ocorrência já estão à disposição da perícia".

"O Jonathan era um menino exemplar, criado por mim, minha mãe e meu pai. Meu filho não tinha envolvimento com nada e estão querendo sujar a imagem do meu menino. Ele foi largado no chão com um tiro e ninguém deu socorro a ele, a não ser a comunidade. Não teve tiroteio, não teve nada, só executaram meu filho, foram embora e largaram ele lá no chão, como se fosse porco, como se ele não tivesse família. O Jonathan tem família, tem uma imagem, um menino de bem. Me sinto injustiçada pelo meu filho, por mim, pela minha índole e criação, pelo o que meu pai e minha mãe ensinaram pra gente. Eles estão caluniando a imagem do meu filho, da minha família. Meu filho não tinha nada a ver com o que eles estão falando", lamentou Monique Ribeiro.

A tia de Jonathan, Iziane, também contestou a versão da PM. "Como que eles estão alegando que meu sobrinho estava com arma e drogas, se eles só chegaram atiraram e foram embora? Meu sobrinho era um menino de bem. Vocês podem parar qualquer pessoa da comunidade pra perguntar isso. Eu to com o coração partido. E agora o que vai ser do filho dele? O que o Governo vai dar? O que a Cidade Integrada vai dar? Como que teve troca de tiros se a comunidade tava ocupada 24 horas? A polícia não respeita a gente, não respeita a nossa família".

A Polícia Civil informou que a DHC foi acionada e apura as circunstâncias da morte de Jonathan Ribeiro. A perícia foi realizada no local e a arma do policial militar foi recolhida para exame pericial. Familiares e testemunhas serão ouvidas pelos agentes.