Jonathan Ribeiro de Almeida morreu baleado no Jacarezinho - Reprodução TV Globo

Jonathan Ribeiro de Almeida morreu baleado no JacarezinhoReprodução TV Globo

Publicado 26/04/2022 07:37 | Atualizado 26/04/2022 08:34

Rio - Um jovem de 18 anos morreu após ser baleado no peito na comunidade do Jacarezinho, na Zona Norte do Rio, na noite desta segunda-feira. Imagens que circulam nas redes sociais mostram Jonathan Ribeiro de Almeida sendo socorrido por moradores em cima de uma motocicleta, entre duas pessoas. Eles e os familiares acusam policiais militares de terem dado o tiro. O rapaz foi levado para a Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) de Manguinhos, mas não resistiu ao ferimento. A Corregedoria da PM está investigando o caso.

Jonathan Ribeiro de Almeida chegou a ser socorrido por moradores para a Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) de Manguinhos, mas não resistiu Reprodução TV Globo

Protesto contra a morte de um jovem na Favela do Jacarezinho. @PMERJ @Blogntc @BoletimPolicial @zonanortnor @InformeSG @Informacoes_RJ #violencia #morte #jacarezinho #RiodeJaneiro #RJ #RIP pic.twitter.com/1t7S1Zk6nv — TV Universo 32 (@TvUniverso32) April 26, 2022 Logo depois que a morte foi confirmada, moradores fizeram um protesto na Avenida Dom Hélder Câmara. Em alguns vídeos divulgados na internet, é possível ver populares ateando fogo em caixas de papelão e montando barricadas em chamas em vários pontos da via, que chegou a ser interditada.

Em nota, a Polícia Militar informou que equipes do Batalhão de Polícia de Choque (BPChq) participaram de uma ocorrência no Jacarezinho, na qual um homem foi ferido. Segundo a corporação, os policiais disseram que não foi possível prestar socorro ao ferido em função da reação de um grupo de moradores que arremessaram pedras e garrafas em direção aos agentes.

Ainda de acordo com a PM, havia certa quantidade de drogas e uma réplica de arma com Jonathan. "As equipes comunicaram a ocorrência de imediato à Delegacia de Homicídios da Capital (DHC). Paralelamente, o comando da Corporação determinou instauração de procedimento apuratório na Corregedoria Geral da PM. As armas empregadas na ocorrência já estão à disposição da perícia".

A Polícia Civil informou que a DHC foi acionada e apura as circunstâncias da morte de Jonathan Ribeiro. A perícia foi realizada no local e a arma do policial militar foi recolhida para exame pericial. Familiares e testemunhas serão ouvidas pelos agentes.