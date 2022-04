Rio iniciou a vacinação da quarta dose para pessoas com 70 anos nesta quarta-feira - Divulgação

Publicado 27/04/2022 13:54 | Atualizado 27/04/2022 14:09

Rio - A cidade do Rio começou a aplicar, nesta quarta-feira, a segunda dose de reforço da vacina contra covid-19 em idosos a partir de 70 anos. Todas as pessoas que forem aos postos nesta faixa etária poderão receber a quarta dose independentemente do período de intervalo do primeiro reforço.

Na próxima semana, a partir do dia 4 de maio, os pacientes serão idosos acima de 65 anos. Depois, a partir de 11 de maio, serão imunizados os idosos com mais de 60 anos. A vacinação vai até o dia 21 de maio.

Passaporte da vacina

O documento era exigido desde o dia 12 de novembro de 2021 em lugares de uso coletivo, como academias de ginástica, cinemas, teatros, estádios e outros.

De acordo com o CEEC, a recomendação tem como base os números atuais da pandemia na cidade. Nesta segunda-feira, o Painel Rio Covid-19 indica que apenas nove pessoas estão internadas na rede pública em leitos dedicados à tratar pacientes com o coronavírus. Na última semana epidemiológica, entre os dias 15 e 22, apenas 6% dos testes diagnósticos deram positivo para o vírus.

Em queda desde o fim de janeiro, o número de casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) caiu quase pela metade no comparativo entre a última semana e a anterior. Segundo o painel da SMS, o número era de 12.284 e foi para 6.196 na última semana. Esse é o menor patamar desde a segunda semana de pandemia, ainda em março de 2020.