Bandidos abandonaram carro e arma, fugindo a pé - Divulgação/Polícia Militar

Bandidos abandonaram carro e arma, fugindo a pé Divulgação/Polícia Militar

Publicado 27/04/2022 11:35 | Atualizado 27/04/2022 11:39

Rio - A Polícia Militar realiza um cerco, na manhã desta quarta-feira (27), em um prédio e uma casa na região da Rua Tabatinguera, no bairro da Lagoa, na Zona Sul do Rio, para prender criminosos envolvidos em um intenso confronto durante uma perseguição na segunda galeria no Túnel Rebouças , na madrugada de hoje. De acordo com o 'Bom Dia Rio' da TV Globo, até às 10h, pelo menos um bandido havia sido preso e mais um era procurado. Outros dois já haviam sido detidos.Segundo informações preliminares, um dos bandidos se escondeu dentro do forro de um armário da casa monitorada pela PM. Os policiais preencheram o espaço com gás de pimenta, fazendo com que o criminosos saísse e fosse preso. Com ele, foram encontrados carteiras, notebook e pertences das vítimas. Os objetivos estavam em uma mochila, também apreendida.Também segundo a TV Globo outro criminoso estaria escondido em um prédio ao lado desta casa e ainda era procurado. Ele teria feito uma mulher refém, que foi liberada. Os imóveis onde os bandidos se esconderam teria sido localizado às 9h e antes, chegou a ocorrer um confronto na Rua Tabatinguera, na ladeira que tem acesso pela Avenida Epitácio Pessoa.Assustados com a troca de tiros, moradores do prédio e da casa deixaram suas residências e se abrigaram atrás de uma mureta. Um helicóptero da Polícia Militar sobrevoa o local e viaturas da corporação realizaram bloqueios na Epitácio Pessoa, na altura da Curva do Calombo e em ruas do entorno. Na Rua Tabatinguera, os militares encontraram um veículo Volvo, usado no crime.Segundo a PM, na madrugada desta quarta-feira, dois criminosos já haviam sido presos na perseguição no túnel. A quadrilha havia roubado um posto de combustíveis e foi interceptada pelo 23º BPM (Leblon) durante a fuga. Os assaltantes que conseguiram fugir roubaram outros dois carros, mas foram outra vez impedidos pela PM, que já realizava o cerco. Houve confronto e os bandidos abandonaram o carro e uma arma, fugindo a pé.Ainda de acordo com a Polícia Militar, um terceiro criminoso foi detido nas imediações da Rua Tabatinguera. Até o momento, foram recuperados dois automóveis roubados, uma pistola, um carregador e celulares. A ocorrência será encaminhada para a 12ª DP (Copacabana). A ação de varredura segue em andamento.