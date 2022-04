Dois criminosos foram presos e outros dois conseguiram fugir - Reprodução TV Globo

Publicado 27/04/2022 08:06

Rio - Dois criminosos foram presos na madrugada desta quarta-feira, após uma perseguição policial dentro da segunda galeria do Túnel Rebouças. De acordo com a Polícia Militar, os bandidos realizaram um roubo a um posto de combustíveis na Avenida Epitácio Pessoa, na Lagoa Rodrigo de Freitas, Zona Sul do Rio, e tentaram fugir de carro pelo túnel. A ação provocou um intenso tiroteio.

De acordo com a corporação, equipes do 23º BPM (Leblon) apreenderam um veículo roubado, um carregador de pistola com munições e dois telefones celulares. Um segundo carro foi abandonado por outros integrantes da quadrilha, que conseguiram fugir.

A PM disse que um dos envolvidos presos já possuía outras anotações criminais, mas não detalhou quais são esses crimes.

Violência

Nas redes sociais, circularam vídeos do momento em que a vítima é atingida pelos disparos. Nas imagens, é possível ver Fábio Rafael já no chão enquanto um criminoso, em pé ao lado dele, atira quatro vezes contra ele.

Segundo a Polícia Militar, agentes do 4ºBPM (São Cristóvão) estavam em patrulhamento quando foram acionados para verificar ocorrência no Elevado Paulo de Frontin. No local, uma pessoa foi encontrada ferida por disparo de arma de fogo caída na via. O suboficial da Marinha estava em uma moto avaliada em cerca de R$ 50 mil e teria reagido à abordagem de três criminosos, que estavam divididos em duas motos, havendo troca de tiros.

Ainda conforme a corporação, o major reformado da PM, identificado como Ubiratan Santos Viana, relatou que passava pelo local no momento do crime e também trocou tiros com os bandidos. Ele acabou ferido no braço esquerdo e foi socorrido ao Hospital Central da Polícia Militar, no Estácio, também na Zona Norte, onde recebeu atendimento e foi encaminhado para a 6ªDP (Cidade Nova) após a alta médica para prestar esclarecimento.