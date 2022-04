Light encontra centenas de irregularidades em imóveis de Campo Grande e Guaratiba - Redes Sociais / Light

Publicado 27/04/2022 13:10 | Atualizado 27/04/2022 13:13

Rio - A Light encontrou mais de 300 irregularidades durante ações de combate ao furto de energia e à inadimplência nos bairros de Campo Grande e Guaratiba, localizados na Zona Oeste do Rio de Janeiro, na terça-feira (26). Segundo a companhia, 893 clientes foram visitados ao longo do dia, sendo registrados 318 Termos de Ocorrência e Inspeção por irregularidades nos imóveis.

Além disso, a empresa executou 244 suspensões no fornecimento de energia e efetivou 113 negociações. Segundo a Light, a ação contou com mais de 100 profissionais, entre agentes de negociação de débitos, técnicos e equipes de corte que participaram da operação.



A empresa acrescenta que foram realizadas inspeções em estabelecimentos comerciais e residenciais nas Estradas da Pedra, da Matriz e do Magarça, além de ruas próximas. Entre os principais comércios em que foram identificadas irregularidades estão quatro bares e duas padarias, além de uma academia e um salão de beleza, entre outros imóveis.

A companhia ainda informa que fez nove atendimentos na sua Agência Móvel, presente na Praça dos Monarquistas, em Guaratiba, para serviços como: segunda via de conta, análise de contas, parcelamento de débitos, transferência de titularidade e encerramento de contrato.

Em nota, a Light afirma que atua diariamente no combate ao furto de energia com o seu programa de inspeções e regularizações. A companhia atua em parceria com o poder público e empresas parceiras prestadoras de serviço para coibir essa prática, que é crime previsto no artigo 155 do Código Penal, com pena de até oito anos de prisão. Segundo a empresa, o furto prejudica a qualidade da prestação do fornecimento de energia para a população e representa risco à segurança do consumidor.