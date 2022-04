Criminosos estavam com diversos celulares e pertences - Divulgação/Polícia Militar

Publicado 27/04/2022 09:19 | Atualizado 27/04/2022 09:20

Rio - Três criminosos foram presos em flagrante, na noite desta terça-feira (26), por fazerem dois homens reféns, no estacionamento do shopping Rio Sul, em Botafogo, na Zona Sul do Rio, durante uma perseguição. O trio havia praticado assaltos na região do Aterro do Flamengo e fugiu depois que o 2º BPM (Botafogo) foi acionado para localizar os bandidos.



De acordo com a Polícia Militar, ao localizarem o veículo dos criminosos, os policiais deram início a uma perseguição. O motorista acabou batendo com o carro e um dos bandidos foi preso, com um simulacro de pistola e uma mochila com celulares, carteiras e pertences. Os outros dois assaltantes fugiram em direção ao shopping.



No estacionamento, a dupla rendeu um homem em um carro e um motociclista para tentar fugir, mas foram interceptados pelos policiais militares. Com os criminosos, as equipes apreenderam outra mochila com celulares e pertences. Não houve feridos na ação. Os bandidos e o material encontrado com eles foram encaminhados para a 12ª DP (Copacabana).