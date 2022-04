Tiro rompeu cabo da rede aérea e circulação de trens no ramal de Saracuruna foi afetada - Divulgação

Publicado 27/04/2022 06:40 | Atualizado 27/04/2022 09:41

fotogaleria Rio - Um problema no equipamento que liga os trens aos cabos da rede elétrica no ramal Saracuruna causou transtornos para os passageiros na manhã desta quarta-feira. De acordo com a SuperVia, tiros acertaram os cabos do equipamento nas proximidades da estação de Parada de Lucas, fazendo com que eles fossem danificados. A circulação dos trens ficou suspensa nos dois sentidos por cerca de quatro horas.

Por volta das 9h32, a concessionária informou que as estações do ramal Saracuruna foram totalmente reabertas e a circulação foi normalizada. Mais cedo, 16 estações do ramal ficaram fechadas por causa do problema.

Em nota, SuperVia disse que "os técnicos identificaram que foi um disparo de arma de fogo que atingiu a rede aérea e partiu um dos cabos".

Nas redes sociais, os usuários reclamaram do problema. "Obrigado, SuperVia, por me deixar desde 5h10 na estação pra suspender a circulação de trem no ramal Saracuruna e ainda me fazer atrasar para chegar no trabalho", lamentou um. "Pô, Supervia, quando o trem não estiver funcionando, avisa cedo para as pessoas arrumarem outro jeito de ir trabalhar. Isso é uma vergonha", detonou outra.

No último dia 8, o Governo do Estado iniciou uma força-tarefa nas estações de trem. Além de vistorias técnicas, a Polícia Militar colocou em prática um plano de retomada em 12 estações que hoje são consideradas como perdidas para o crime organizado.

As 12 estações listadas pelo Estado são: Manguinhos, Guapimirim, Saruí, Parada Angélica, Senador Camará, Barros Filhos, Costa Barros, Parada de Lucas, Vigário Geral, Jacaré, Honório Gurgel e Del Castilho.