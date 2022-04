Mariana de Jesus foi presa por policiais civis da 50ª DP (Itaguaí) - Reprodução de vídeo

Publicado 27/04/2022 08:31 | Atualizado 27/04/2022 09:41

Rio - Policiais civis da 50ª DP (Itaguaí) prenderam nesta quarta-feira (27) uma mulher de 41 anos, em Itaguaí, acusada da morte de uma paciente de 26 anos, após realizar um procedimento estético. Além de Mariana Ramos de Jesus, de 41 anos, que se identificava como enfermeira, a filha dela, de 25 anos, também foi alvo de um mandado de busca e apreensão.

Segundo as investigações, o crime aconteceu em julho de 2021. Na ocasião, a vítima procurou a clínica de Mariana, localizada em Campo Grande, Zona Oeste do Rio, para realizar um procedimento de aumento de volume das nádegas. A proprietária do estabelecimento aplicou cerca de 500ml da substância química metacril em cada nádega da mulher, que pagou R$ 2.500 à vista pelo serviço.



Após o procedimento, a então cliente alegou que teve complicações decorrentes da intervenção, e retornou a clínica para comunicar o fato e solucionar o problema.

Ainda de acordo com a polícia, Mariana passou a prescrever remédios, como analgésicos e anti-inflamatórios, além de métodos para o tratamento de lesões. A vítima chegou a pedir a devolução de parte do valor para que pudesse cuidar da saúde, porém a suposta médica negou o ressarcimento desse dinheiro.

Com a piora do quadro clínico, a mulher foi internada no Hospital São Francisco Xavier, em Itaguaí, e faleceu no dia 20 de julho do ano passado. A causa da morte, segundo o laudo do Instituto Médico Legal (IML) foi tromboembolia pulmonar, septicemia e síndrome inflamatória sistêmica decorrente da aplicação do metacril.



A investigação da Polícia descobriu que Mariana não possui registro no Conselho Regional de Enfermagem (Coren) ou formação acadêmica na área. Ela vai responder, ainda, por exercício ilegal da medicina.