Vereador Marcelo Arar foi alvo de mandado de busca e apreensãoReprodução

Publicado 27/04/2022 07:58 | Atualizado 27/04/2022 11:25

Rio - O vereador Marcelo Arar e o coordenador geral do Instituto Municipal de Vigilância Sanitária (Ivisa), Eduardo Cezimbra Laviola, são alvos de mandados de busca e apreensão na manhã desta quarta-feira (27) por parte de uma operação do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), através do Grupo de Atuação Especializada de Combate ao Crime Organizado (Gaeco).

O MPRJ cumpre sete mandados de busca e apreensão em endereços ligados a cinco pessoas, em investigação voltada para apurar atos de corrupção praticados no âmbito da extinta Subsecretaria de Vigilância Sanitária da Cidade do Rio de Janeiro (atual IVISA-Rio), no final de 2017 e início de 2018.

Dentre os endereços estão o gabinete de Arar na Câmara de Vereadores da Cidade do Rio de Janeiro e o Instituto Municipal de Vigilância Sanitária, Vigilância de Zoonoses e de Inspeção Agropecuária – IVISA-Rio. A operação conta com o apoio da Coordenadoria de Segurança e Inteligência do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (CSI/MPRJ), da Polícia Civil, através da Delegacia Fazendária (DELFAZ), e da Polícia Militar.

O Instituto de Vigilância Sanitária (Ivisa) disse em nota que está colaborando com as investigações e acompanha o andamento e conclusão do caso.

Procurado, o gabinete de Marcelo Arar na Câmara Municipal do Rio ainda não havia se pronunciado até a última atualização deste texto.