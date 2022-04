Polícia faz operações em comunidades da Zona Norte - Reprodução / PMERJ

Publicado 27/04/2022 10:32

Rio - Policiais militares realizam nesta quarta-feira (27) operação nas comunidades do Engenho da Rainha e nas favelas do Saçu e Caixa D'água, localizadas em Quintino, Zona Norte do Rio. De acordo com a corporação, agentes do 3° BPM (Méier), com apoio do 1° Primeiro Comando de Policiamento Ambiental (CPA) e do 9° BPM (Rocha Miranda), realizam buscas nessas localidades com o intuito de prender criminosos e apreender materiais do tráfico.

Segundo a Polícia Militar, drogas, armas e munições já foram apreendidos no Engenho da Rainha.

Arma, munição, rádios comunicadores e drogas acabam de ser apreendidos por policiais do #3BPM que fazem, desde as primeiras horas, uma #OperaçãoPolicial na Comunidade Engenho da Rainha, Zona Norte do #Rio.

Em andamento. pic.twitter.com/JfSTbHYcfb — @pmerj (@PMERJ) April 27, 2022

Não há informações sobre presos e feridos e a operação segue em andamento.