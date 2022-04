Vítima foi socorrida ao Hospital Municipal Miguel Couto - Paulo Carneiro / Parceiro/Agência O Dia

Publicado 27/04/2022 15:00

Rio - Um homem ficou preso embaixo de um ônibus no início da tarde desta quarta-feira no Leme, em Copacabana, na Zona Sul do Rio. Ele, que não foi identificado pelos Bombeiros, foi socorrido ao Hospital Municipal Miguel Couto com ferimentos moderados. O acionamento ao Quartel de Copacabana foi feito 12h55.

O caso aconteceu na Avenida Atlântica. Quando os agentes chegaram ao local, a vítima já havia sido retirada.

Segundo informações preliminares, ele estaria fazendo um conserto no veículo, quando o macaco afrouxou e o homem ficou preso.