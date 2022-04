Operários fazem o trabalho de recuperação de parte do muro de contenção do Rio Maracanã - Divulgação/ Fundação Rio-Águas

Publicado 27/04/2022 18:09

Rio - Quem passa pela Avenida Maracanã, na altura da Rua Dona Delfina, avista os trabalhos de recuperação de parte do muro de contenção do Rio Maracanã. Os operários da Fundação Rio-Águas, órgão vinculado à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, trabalham na reconstrução das margens do rio, que estão sendo reforçadas com estacas em concreto. Esta é uma das seis obras de recuperação em canais que acontecem na cidade.

Outros cinco rios recebem intervenções de drenagem, para melhorar a conservação e o escoamento das águas pluviais nos bairros. Estas intervenções beneficiam também o Rio do A, em Campo Grande; o Rio Trapicheiros, no Centro; o Rio Sapopemba, em Deodoro; o Rio Jequiá, na Ilha do Governador; e o Rio Grande, na Taquara. As seis obras representam a soma de investimentos de R$ 4,4 milhões, do município, e 247 metros de canais recuperados.

Os trabalhos no Rio Maracanã avançam. Ao todo, 75 metros de muro do rio serão recuperados em dois trechos na Tijuca. São 30 metros de novas margens, entre as ruas Dona Delfina e Uruguai, que estão em execução, e mais 45 metros de muro, no trecho próximo ao Shopping Tijuca. Esta frente de serviço ainda será iniciada.

No Centro, próximo ao Trevo das Forças Armadas, no deságue do Rio Comprido com o Rio Trapicheiros, a Rio-Águas recuperou 20 metros de galeria em seção de concreto, com peças pré-moldadas. A intervenção está em fase de conclusão. Em Campo Grande, foram iniciadas as obras no Rio do A e serão reconstruídos 37 metros de canal.

Um trecho de 75 metros do Rio Sapopemba, em Deodoro, também está sendo recuperado, próximo ao Piscinão de Deodoro. Na Ilha do Governador, as intervenções acabam de ser concluídas no Rio Jequiá, onde mais de 20 metros de canal passaram por reparos. A obra também beneficiou com melhorias o sistema de ralos e captação da água da chuva na Rua Ericeira.

Já na Taquara, em Jacarepaguá, os trabalhos terminaram em março. Foram recompostos 20 metros de muro lateral do Rio Grande, por método construtivo em gabião, que utiliza pedras para recompor as margens. As demais obras serão concluídas ainda neste semestre.