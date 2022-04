Venda de Ingressos pro desfile das campeãs, nesta quinta feira (28). - Marcos Porto/Agencia O Dia

Venda de Ingressos pro desfile das campeãs, nesta quinta feira (28). Marcos Porto/Agencia O Dia

Publicado 28/04/2022 16:59 | Atualizado 28/04/2022 17:01

Rio - Para quem perdeu, ainda dá tempo de garantir ingressos para o Desfile das Campeãs neste sábado (30), na Marquês de Sapucaí, a partir dar 22h. O valor das entradas varia entre R$ 5 e R$ 300 nas arquibancadas. Vão passar pelo Sambódromo, em ordem, Salgueiro, Portela, Vila Isabel, Viradouro, Beija-Flor e Grande Rio.



Nas especiais, que vão do setor 2 ao 11, com exceção do 9, os ingressos de entrada inteira ainda estão disponíveis, já a meia-entrada está esgotada somente nos setores 3 e 6.



As arquibancadas populares, nos setores 12 e 13, ainda têm ingressos disponíveis, assim como as cadeiras individuais, localizadas no 12, e a arquibancada turística, no setor 9.



As frisas dos setores 2 a 7 estão esgotadas, do 8 ao 11 há lugares disponíveis. No setor 8, o valor da frisa é de R$ 4.100, já nos outros, custa R$ 3.500, todas elas contam com seis lugares. Os populares, de quatro lugares, custam R$ 800, mas só há cadeiras disponíveis no setor 13 já que o 12 está esgotado.



O inglês Brian Relph, de 79 anos, garantiu seus ingressos na manhã desta quinta (28) e já está super entusiasmado em voltar a Sapucaí. Ele já havia visto o Carnaval da Série Ouro da quinta-feira (21). Brian vai ao desfile acompanhado de seus amigos, a colombiana Daniela Gaviria, de 28 anos, e um escocês.



"O show que as escolas fazem na Sapucaí nem a Disneyworld iguala ou supera. É uma coisa muito grande, é um espetáculo", disse ele.



Sua amiga, por sua vez, diz não conhecer palavras em português o suficiente para expressar o quanto acha os desfiles grandiosos. "A gente vai voltar para ver o espetáculo tão, tão, tão maravilhoso que nós vimos. Nós ficamos completamente deslumbrados com o show de todas as escolas. É muito belo. Fomos na Série Ouro e foi lindo mas, acho que agora com as Campeãs, o show será dos deuses", contou Daniela.



As vendas dos ingressos estão sendo realizadas no estande da Liesa, no Sambódromo, atrás do setor 11, e por telefone. Os ingressos também serão vendidos no sábado (30), das 10h às 23h30. O pagamento só pode ser feito no dinheiro.



Ainda há possibilidade de comprar ingressos pela internet, mas estes precisam ser trocados antecipadamente. Os pontos de trocas são a central da Liesa de atendimento e vendas, na Rua da Alfândega 25, lojas B/C - Centro, de segunda a sexta (29), das 10h às 16h; e no estande da Liesa, no sábado, no mesmo horário de vendas.



A venda de frisas será realizada somente na central da Liesa de atendimento e pelo telefone (21) 3190-2100, para compradores de fora do Rio.



A torcedora da campeã do Carnaval de 2022, Aline Bento, de 12 anos, quer aproveitar o sábado para levar sua filha para conhecer de perto o espetáculo das escolas na Avenida.



"Sou Grande Rio desde sempre e é a primeira vez que minha escola é campeã. Vou aproveitar para levar minha filha Sophie, de 13 anos, para assistir pela primeira vez o desfile de Carnaval na Marquês de Sapucaí", contou.



Confira os valores



Arquibancadas especiais:



Setor 2 a 5 - R$ 170 (inteira) e R$ 85 (meia)

Setor 3 - R$ 170 (inteira) e R$ 85 (meia - esgotado)

Setor 6 - R$ 200 (inteira) e R$ 100 (meia - esgotado)

Setor 7 - R$ 180 (inteira) e R$ 90 (meia)

Setor 8 - R$ 200 (inteira) e R$ 100 (meia)

Setor 10 e 11 - R$ 170 (inteira) e R$ 85 (meia)



Arquibancadas populares:



Setor 12 e 13 - R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia)



Cadeiras individuais:



Setor 2 - R$ 160 (inteira) e R$ 80 (meia)



Arquibancada turística:



Setor 9 - R$ 300 (inteira)



Frisas:



Seis lugares

Setor 2 a 5 - R$ 3.500 (esgotado)

Setor 6 e 7 - R$ 3.800 (esgotado)

Setor 8 - R$ 4.100

Setor 9 a 11 - R$ 3.500



Quatro lugares

Setor 12 - R$ 800 (esgotado)

Setor 13 - R$ 800



Escolas ainda vendem fantasias para desfile



Para quem ainda deseja desfilar na Sapucaí neste ano, a Portela ainda tem fantasias à venda em duas alas: 'Amor e Paz' e 'Raízes da Portela'. Na primeira, a vestimenta custa R$ 400 e há oito unidades disponíveis, já na segunda, a fantasia custa R$ 500 e ainda há cinco vagas.

Salgueiro e Grande Rio não têm mais de fantasias para vender ao público para o Desfile das Campeãs. A Vila Isabel informou que não vendeu fantasias no Carnaval de 2022 e priorizou a doação para componentes da comunidade da escola.



Até o momento, Viradouro e Beija-Flor não informaram se pretendem vender fantasias que ainda não foram usadas nos desfiles do último fim de semana ou se ainda há unidades disponíveis.