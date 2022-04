Tia Surica vai se apresentar no Terreirão do Samba na sexta-feira - Divulgação / TV Globo

Publicado 19/04/2022 13:23 | Atualizado 19/04/2022 14:34

Rio - O Terreirão do Samba Nelson Sargento será reaberto nesta quarta-feira, a partir das 19h, para a celebração do Carnaval 2022, com ingressos a preços populares. Como não poderia deixar de ser, a programação contará com cinco dias de shows com grandes nomes do samba, como Paulinho da Viola, que faz sua estreia no local, Alcione, Teresa Cristina, Belo, entre outros.

Para Tia Surica, que se apresentará na sexta-feira, dia 22, o evento é uma chance de reencontrar os amigos. "Estou muito feliz e emocionada porque ali é o espaço em que todo mundo se encontra para fazer o seu trabalho. E é um local muito importante para a reabertura da cidade. Eu e outros amigos vamos participar dessa reabertura e isso é uma satisfação muito grande", comemora a matriarca da Portela, que também não vê a hora de desfilar na Avenida com a Azul e Branco. "Um ano sem desfile... Estou doida para que chegue sábado para desfilar pela minha querida Portela", garante.

O Terreirão do Samba Nelson Sargento fica na Rua Benedito Hipólito, 66, no Centro do Rio. Os ingressos custam R$ 20.

Confira abaixo a programação:

QUARTA-FEIRA, DIA 20:

19h - DJ

20h - Ginga Pura, Quintal do Pagodinho, Brasil, Elaine Machado, Gabrielzinho de Irajá, Dunga, Wanderley Monteiro, Alamir e Moacyr Luz e o Samba do Trabalhador

22h20 - Teresa Cristina

22h40 - Chico Alves

23h20 - Alcione

00h30 - DJ

01h - Belo

02h10 - DJ

02h30 - Toninho Geraes



QUINTA-FEIRA, DIA 21:



19h - DJ

20h30 - Almirzinho e Banda, Marquinho Diniz, Dorina e Alex Ribeiro

23h - Fundo de Quintal

00h30 - DJ

01h - Clareou

02h30 - DJ

03h - Caju para Baixo

04h30 - DJ



SEXTA-FEIRA, DIA 22:



19h - DJ

20h - Tempero Carioca, Zé Luiz do Império, Matriarcas do Samba e Tia Surica

22h10 - Banda do Terreirão

22h40 - Luiz Camilo

23h10 - Bruno Maia

23h20 - Zeca do Trambone

23h30 - Carlos Dafé

00h00 - Agita Samba

01h - DJ

01h30 - Diogo Nogueira

03h30 - Pique Novo



SÁBADO, DIA 23:



19h - DJ

20h - Bruno Gama, Mauro Diniz, Juliana Diniz, João Diniz, Marquinho Sathã e Velha Guarda do Império Serrano

23h30 - Delcio Luiz

00h00 - Jorge Aragão

02h - DJ

03h - Vou pro Sereno



SÁBADO, DIA 30:

19h - DJ

20h - Terreiro de Criolo, Didu Nogueira, Pedrinho da Flor e Amanda Amado

23h - Paulinho da Viola e Beatriz Rabelo

00h30 - DJ

01h - Lecy Brandão

02h30 - DJ

03h30 - Péricles

05h - DJ

SERVIÇO:

Quando: De quarta feira (20) a sábado (23) e no dia 30 de abril.

Horário: a partir das 19h

Ingressos: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia-entrada)

Local: Terreirão do Samba - R. Benedito Hipólito, 66, no Centro