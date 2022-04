Carnaval

Carnaval 2022: Mocidade representa Oxóssi e lança flecha pelo título

Verde e Branco retrata a história do Rei do Ketu e presta uma homenagem ao orixá regente da agremiação com o enredo 'Batuque ao Caçador'

Publicado 18/04/2022 16:35 | Atualizado há 15 horas