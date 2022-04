Fabio Ricardo entre os coreógrafos da comissão de frente, Saulo Finelon e Jorge Teixeira - Foto: Divulgação / Eduardo Hollanda

Publicado 18/04/2022 16:35 | Atualizado 18/04/2022 19:28

Rio - Em uma homenagem ao orixá Oxóssi, a Mocidade Independente de Padre Miguel lança uma flecha em busca do título do Carnaval 2022. A Verde e Branco retrata a história do Rei do Ketu e presta uma homenagem ao orixá com o enredo "Batuque ao Caçador", que marca a chegada do carnavalesco Fábio Ricardo à agremiação.

"É uma responsabilidade imensa. Principalmente pelo tamanho da escola e a participação dos torcedores. Há também muita expectativa sobre o enredo. Todos queriam que o orixá regente da agremiação fosse homenageado", confessou o carnavalesco ao O DIA.

Nas religiões de matriz africana, Oxóssi é conhecido pelo seu domínio do arco, munido com uma única flecha, que é certeira durante a caçada. O carnavalesco espera que a celebração ao orixá leve a Mocidade ao seu alvo. "O objetivo é ser campeão. O presidente [Flávio da Silva Santos], quando me contratou, pediu um Carnaval de título. E o projeto foi feito pensando nessa condição", lembrou Fábio Ricardo, que explicou:

"Vamos abordar a origem de Oxóssi, as lendas de formação dele, a relação com os outros orixás. Passaremos pela dizimação do reino de Ketu, a vinda dos escravos para o Brasil e a sequência do culto a Oxóssi, o sincretismo religioso, além da relação com a fundação da Mocidade, que teve seus primeiros ritmistas oriundos de um terreiro de candomblé".

Com o enredo sobre o orixá regente da agremiação, o carnavalesco detalhou ainda mais um pouco do que será mostrado ao público na Marquês de Sapucaí. "Falaremos da fundição das religiões após a vinda dos escravos. Oxóssi, no Rio de Janeiro, é comparado a São Sebastião. A umbanda, uma religião brasileira, tem diversas entidades, como o Boiadeiro e os Caboclos, na linha de Oxóssi", analisou.



Na estreia à frente da Mocidade, Fábio Ricardo também relembrou como foi a concepção de todo o desfile, criado durante os dois anos de pandemia do novo coronavírus. "Foi difícil porque vivemos momentos de muita insegurança e não sabíamos exatamente qual era o tempo que teríamos para começar a fazer as fantasias e os carros. Com relação ao processo criativo, foi tranquilo. Desenhei quase que a escola toda de casa. Fui adiantando tudo", contou.

O samba "Batuque ao Caçador" foi escrito por Carlinhos Brown, Diego Nicolau, Richard Valença, Orlando Ambrosio, Gigi da Estiva, Nattan Lopes, JJ Santos e Cabeça do Ajax. Na Marquês de Sapucaí, ele será interpretado por Wander Pires.

No Carnaval de 2020, o último em que houve desfile, a Mocidade conquistou o terceiro lugar do campeonato com uma homenagem à Elza Soares. Com o desfile assinado pelo carnavalesco Jack Vasconcelos, o samba "Elza Deusa Soares" é de autoria de Sandra de Sá, Igor Vianna, Dr. Márcio, Solano Santos, Renan Diniz, Jefferson Oliveira, Professor Laranjo e Telmo Augusto.

Confira o enredo:

Confira a letra:

Okê arô Ofá da mira certeira

Dono da mata, okê okê, Mutalambô

Seu ajeum já preparei na quinta-feira

No fundamento a batida incorporou

Samborê pemba folha de jurema

Há proteção de Ogboju Odé

Pai Oxalá lhe deu seu diadema

Quem rege meu ori, governa a minha fé

Nos idilês, a ancestralidade

O alaketu no egbé da Mocidade



Oxossi é caçador de uma flecha só

Herdeiro de Iemanjá, irmão de Ogum (Exu)

Aquele que na cobra dá um nó

Aquele apaixonado por Oxum



Ibualama o mar atravessou

No gantois virou São Jorge Guardião

Um rio inteiro em teu nome, meu senhor

Quem é de Oxossi é de São Sebastião

Ô Juremê, ô Juremá

Caboclo lá da Jurema é cacique nesse congá

Ô Juremê, ô Juremá

Mandinga de Tia Chica

Fez a caixa guerrear

Inverteu meu tambor,

De Dudu e de Coé, foi Quirino, foi Miquimba

De Jorjão, o agueré

Fez do aguidavi, baqueta da nossa gente

Fra evocar nesse terreiro toda alma independente



Arerê arerê komorode

Komorode arole komorode

Arerê arerê komorode

Todo ogã da Mocidade é cria de Mestre André

Ficha técnica:

Nome: Grêmio Recreativo Escola de Samba Mocidade Independente de Padre Miguel

Posição do desfile: nona escola a desfilar

Dia e hora: domingo, 00h

Cores: Verde e branco

Presidente: Flávio da Silva Santos

Carnavalesco: Fábio Ricardo

Rainha de Bateria: Giovana Angélica

Mestre-Sala e Porta-Bandeira: Diogo Jesus e Bruna Santos

Intérprete: Wander Pires

Composição: Carlinhos Brown, Diego Nicolau, Richard Valença, Orlando Ambrosio, Gigi da Estiva, Nattan Lopes, JJ Santos e Cabeça do Ajax. Na Marquês de Sapucaí, ele será interpretado por Wander Pires.