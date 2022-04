Rafaella Santos e Dandara Mariana brilham em ensaio de rua do Salgueiro

Rio - Musas do Salgueiro, Rafaella Santos e Dandara Mariana mostraram muito samba no pé no último ensaio de rua da agremiação, na Tijuca, Zona Norte do Rio, neste domingo. As duas foram muito aplaudidas pelas pessoas presentes no local.

Para a ocasião, a irmã de Neymar usou um top escrito 'resistência', tema do desfile da Vermelho e Branco deste ano, combinado com uma saia. Ela, que esbanjou boa forma, esteva acompanhada da mãe, Nadine. Já Dandara exibiu as curvas ao optar por um top e shortinho. A atriz também se divertiu ao lado do pai, o ator Romeu Evaristo.

Grávida, Viviane Araújo, Rainha de Bateria da agremiação, não compareceu ao ensaio de rua. No entanto, a atriz marcou presença na quadra da escola na noite de sábado. O Salgueiro é a terceira escola de samba a desfilar na Marquês de Sapucaí, na sexta-feira, 22 de abril.





Relatar erro