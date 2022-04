Fantasia da ala Raízes da Portela - Divulgação

Publicado 18/04/2022 18:05

Rio - Os foliões já estão animados para reencontrar suas escolas na Sapucaí. Para quem quiser desfilar nessa volta, ainda há vagas disponíveis nas alas comerciais de diversas escolas. Faltam 4 dias para o Grupo Especial entrar na Avenida e a procura tem aumentado bastante. Por isso, os interessados precisam entrar em contato e buscar as fantasias nesses momentos finais.

A Raízes da Portela está esperando os últimos compradores. Inclusive, os que adquiriram já estão recebendo as peças. Luciano de Oliveira, responsável pela ala, comentou como está a organização para fazer bonito no Sambódromo. "A fantasia já sai daqui com a letra do samba e com a cópia dos quesitos Fantasia e Harmonia para eles entenderem o que o jurado vai votar e como eles são julgados. Também faço um cronograma de desfile. Então, o componente já chega sabendo a posição dele. Faço fila e coluna, a pessoa já sabe que é 'A1', 'B3', 'F15' e já vai se colocando na posição." O contato é (21) 99370-4080.

Na ala Amor e Paz, o adiamento do evento atrapalhou o comércio, mas o planejamento é que todas sejam vendidas até sexta-feira (22). Para comprar, o número é (21) 98454-6172, Rosane Tavares. Sua filha, Marianna Tavares, também trabalha nas vendas e comentou sobre a procura. "A gente começou a patrocinar as publicações no Facebook para atrair desfilantes. Faltam 20 fantasias a menos de uma semana para o desfile, então já estamos dando um desconto grande. Esperamos vender tudo até sexta."

Outras escolas também estão finalizando suas vendas. A Mocidade já comercializou por volta de 90% das peças. Dessa maneira, há disponibilidade para desfilar na Estrela Guia e na Do Sol. A primeira está sendo vendida por Cleide Alves (99735-6538) e a segunda pelo João Luiz (97033-9780) ou (2415-0184). O diretor Marcos Mendonça também acredita que todas esgotarão até sexta-feira. Sendo assim, as entregas já estão sendo feitas e o pessoal de outras cidades receberão quando chegarem no Rio.



Para sambar pela Grande Rio, o comprador vai precisar correr para garantir a fantasia. A ala Tuiuiú, que desfila há 32 anos, é a única que ainda tem vagas disponíveis. As vestimentas fazem referência aos famosos bate-bolas, personagens marcados no Carnaval carioca. Quem tiver interessado, deve entrar em contato com o responsável, Joaquim Horacio, por meio do número (21) 96439-7521. As bonitas e coloridas peças já estão sendo entregues, mas ainda dá tempo para comprar.

Entretanto, a procura tem aumentado e a proximidade do desfile animou os foliões. Até semana passada, a Mangueira ainda tinha três alas comerciais com disponibilidade para desfilar. Agora, há poucas fantasias "Ele e Elas" da Acauã, a única disponível. A roupa com tons rosa e verde são comercializados por Nilcemar Nogueira, (21) 97047-2126. A escola homenageia os mestres Cartola, Jamelão e Delegado.

Outras quatro fantasias estão disponíveis para entrar na Avenida com a Beija-flor. São nas alas: Kabessilê Antônios, Assim Também se Reexiste, Cena Aberta: O Teatro Negro e Machado de Assis. Elas estão sendo vendidas pelos contatos: Luiz Figueira (99911-9913), Ana (97945-3573), Débora (99158-7259) e Bruno (97032-2896), respectivamente.

A Unidos da Tijuca ainda tem vagas abertas nas comerciais. A Sacode Quem Pode traz "A Castanheira Sagrada" e "A Reexistência das Folhas", podendo ser compradas com o diretor Jorge Santos pelo telefone (21) 97005-5353. A Flor de Lyz tem a fantasia "Raios anunciam a Profecia de Tupana" e a "Hwariá, o Clã Guerreiro", adquirida com Marcos Kopk: (21) 97017-6947. A "Arara-Piranga", da ala Tropical, é vendida por Ricardo: (21) 96413-1989.

De qualquer maneira, as oportunidades de participar da grande festa estão acabando. A São Clemente não tem mais peças disponíveis. Inclusive, um lote extra foi aberto na sexta-feira (15), mas acabou logo na manhã de sábado. Ao todo, cerca de 300 fantasias foram comercializadas e 3200 componentes desfilarão, no dia 22, para homenagear Paulo Gustavo no enredo "Minha Vida É Uma Peça". Outra escola que também já encerrou a venda é o Salgueiro.

Série Ouro

A Lins Imperial é a primeira escola a entrar, nesta quinta-feira (21), na Sapucaí. Poucas fantasias ainda estão disponíveis para os interessados em desfilar. A agremiação possui apenas cerca de 20% do total do desfile. A compra deverá ser feita por telefone ou diretamente na quadra da agremiação localizada na Rua Lins de Vasconcelos 623 (entrada pelos fundos, rua Ernestina) em horário comercial. Todas as fantasias custam R$ 90,00 (noventa reais). Para os interessados, o contato deve ser feito com:

Ala 19 – O homem tonel



Responsável: Beto Perret



Telefone: 21 99528-3430



Ala 20 – Os saltimbancos trapalhões



Responsável: Cristina Fernandes



Telefone: 21 97153-7694



Ala 21 – Armando a pindureta



Responsável: Créa



Telefones: 21 98698-9449 / 97622-2710

O enredo da Lins Imperial é uma homenagem ao eterno Antônio Carlos Bernardes Gomes, o popular Mussum e tem o título - “Mussum Pra Sempris – Traga o mé que com a Lins Imperial vai ter muito samba do pé” de desenvolvimento dos carnavalescos Eduardo Gonçalves e Ray Menezes.