Paolla Oliveira e Diogo NogueiraReprodução do Instagram

Publicado 26/04/2024 11:05

Rio - Paolla Oliveira celebrou o aniversário do namorado, Diogo Nogueira, que completa 43 nesta sexta-feira, através do Instagram. A atriz compartilhou um vídeo unindo vários momentos dos dois, com direito a um trecho da música 'À Moda Antiga' do artista, e se declarou para o amado nesta data especial.

"Parabéns, com todo meu amor, Diogo Nogueira. Salve sua vida, os caminhos, os momentos e as novas conquistas", escreveu ela na legenda. O cantor agradeceu a homenagem. "Eita que caiu um cisco no meu olho! Obrigado. Te amo, garota", comentou.

Vários famosos aproveitaram a publicação para felicitar o sambista e elogiar o casal. "Lindos demais! Parabéns Diogo", afirmou Samara Felippo. "Parabéns, viva. Casal lindo", disse Paula Burlamaqui. "Casalzão! E feliz Aniversário pro querido", declarou Astrid Fontenelle.