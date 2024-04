Deborah Secco aumenta a temperatura com fotos em Fernando de Noronha - Reprodução / Instagram

Deborah Secco aumenta a temperatura com fotos em Fernando de NoronhaReprodução / Instagram

Publicado 26/04/2024 21:06

Rio - Deborah Secco aumentou a temperatura da web ao compartilhar uma série de fotos em um passeio de barco em Fernando de Noronha, nesta sexta-feira (26). No Instagram, a atriz posou de frente e de costas usando apenas um biquíni preto, arrancando suspiros dos seguidores.

Na legenda da publicação, Deborah Secco, de 44 anos, foi breve. "Posando em Noronha", escreveu ela nos cliques em que exibia a boa forma. Não demorou muito e os comentários ficaram lotados de elogios direcionados à atriz.

"Cada dia mais linda, qual é a receita?", perguntou um perfil. "E esse sorrisão maravilhoso? Eu amo!", apontou outro. "Mas que mulher maravilhosa, meu Deus!", elogiou um terceiro. "Sereia a bordo!", escreveu mais um.

No início do mês, Deborah Secco anunciou que seu casamento com Hugo Moura chegou ao fim após nove anos. O casal estava junto desde 2015 e tem uma filha de oito anos chamada Maria Flor. Apesar da separação, eles continuam mantendo uma relação amigável e trabalhando juntos.