Anderson, líder do MolejoReprodução/Instagram

Publicado 26/04/2024 17:33

Rio - Ícone do pagode dos anos 1990, Anderson Leonardo, que morreu nesta sexta-feira (26), deixou um legado de músicas, que são cantadas até hoje por diferentes gerações.De acordo com o Ecad (Escritório Central de Arrecadação e Distribuição), o líder do grupo Molejo registrou 118 músicas e 637 gravações. Entre os sucessos mais tocadas, nos últimos 10 anos, em rádios e eventos estão "Dança da Vassoura", composta em parceria com Delcio Luiz, "Deboche" e "Samba Diferente".Já a música "Samba Diferente", feita em parceria com Waguinho, está entre suas composições mais regravadas. Segundo os dados, Netinho de Paula foi o intérprete que mais regravou músicas de autoria de Anderson, com nove registros. Em segundo lugar vem Leo Santana, com sete gravações.1 - Samba diferente2 - Dança da vassoura3 - Cohab City4 - Samba rock do Molejão / Deboche5 - Clinica geral / Assim oh1 - Dança da vassoura2 - Deboche3 - Samba diferente4 - Cohab City5 - Samba rock do Molejão6 - Polivalência7 - Assim oh8 - Vem pra cá9 - Clinica geral10 - Garoto zona sul