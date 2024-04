Anderson Leonardo deixa quatro filhos - Reprodução / Instagram

Publicado 26/04/2024 17:57 | Atualizado 26/04/2024 18:13

Rio - O Brasil se despediu de um dos maiores ícones do pagode, nesta sexta-feira (26). Anderson Leonardo, líder do grupo Molejo, morreu após uma batalha de dois anos contra um câncer na região da virilha. O cantor deixa quatro filhos, que têm entre 3 e 30 anos. Saiba quem são eles:

Alessa Crystine, de 30 anos, está grávida de Maria Alice, segunda neta de Anderson. A filha mais velha do cantor está no terceiro trimestre da gestação.

Leozinho Bradock, pai de Andressa, primeira neta de Anderson, tem 29 anos e seguiu os passos do pai na música. Ele é cantor, multi-instrumentista e mestre de bateria da Lins Imperial, escola de samba da série Bronze do Rio.

Rafael Phelipe, conhecido como Rafael Molejin, tem 28 anos e também seguiu os passos do pai na música. Ele chegou a ser produtor do Molejo e faz parte do grupo de pagode Surpreender.

Alice é a caçula de Anderson. Com apenas 3 anos, a pequena nasceu em nasceu em maio de 2020. Ela é mais nova que a primeira neta do cantor, que tem 5 anos.