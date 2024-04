Beatriz retorna ao Brás após BBB 24 e faz a alegria dos fãs - Van Campos/Agnews

Beatriz retorna ao Brás após BBB 24 e faz a alegria dos fãsVan Campos/Agnews

Publicado 26/04/2024 17:41 | Atualizado 26/04/2024 17:43

Rio - Beatriz voltou ao Brás, bairro paulista conhecido pelo comércio, nesta sexta-feira (26). A ex-BBB ficou conhecida no reality por falar de sua profissão como vendedora no local e até teve uma festa temática de camelô durante sua participação no programa.

fotogaleria

Através do Stories no Instagram, Bia compartilhou que estava no carro indo para o local. "Tô chegando meu Brás!!!", escreveu. A influenciadora ainda mostrou que o conjunto vermelho que estava usando foi comprado lá.



A ex-BBB foi recebida por uma multidão e precisou ser conduzida com ajuda de seguranças de um shopping no Brás. Dona do bordão "Brasil do Brasil", também foi presenteada com um certificado de gratidão pelos lojistas do local.