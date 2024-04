Eliezer - Reprodução / Instagram

Publicado 26/04/2024 19:51 | Atualizado 26/04/2024 20:02

Rio - Eliezer, que participou do "BBB 22", opinou nesta sexta-feira (26), através do X, antigo Twitter, sobre os participantes anônimos que entram no reality com expectativas de fazer muito dinheiro com publicidade no pós e se frustram.

"Acredito que criamos isso depois do [BBB] 21 onde todos os participantes fizeram grana com muita rapidez, mas a verdade é que é difícil demais e esse lance de 'depois do bbb, tô rico' é pura ilusão", escreveu ele.



"Sei que muita gente coloca a culpa na Globo mas na minha opinião, em troca da exposição, ela nos dá algo que nunca nenhum veículo, programa ou trabalho nos daria em tão pouco tempo que é a fama a nível nacional cabe a nós paciência, maturidade e sabedoria para transformá-la em dinheiro", disse o marido de Viih Tube.



"Não acho que seja obrigação da Globo fazer todo mundo ganhar dinheiro, por mais que sabemos que eles fazem rios de dinheiro com a exposição", pontuou.



Nos comentários, um internauta rebateu Eli. "Tu só não caiu esquecimento pq casou com a Vitória YouTube".



O influenciador não concordou e discutiu com o seguidor. "Não concordo. Ser marido de alguém famoso não é o suficiente pra se manter na mídia nem fechar publi. Se fosse assim, todos os maridos de alguém famoso estavam na mídia bombando. Eu não caí no esquecimento porque eu tive estratégia e me achei em um nicho".



