FOTO DE ARQUIVO - Canaval 99 - Império da Tijuca. foto Alexandre Cassiano/Arquivo O Dia - Alexandre Cassiano/Arquivo O Dia

FOTO DE ARQUIVO - Canaval 99 - Império da Tijuca. foto Alexandre Cassiano/Arquivo O DiaAlexandre Cassiano/Arquivo O Dia

Publicado 26/04/2024 17:00 | Atualizado 26/04/2024 18:03

Rio- O grupo Molejo, liderado por Anderson Leonardo, que morreu nesta sexta-feira (26) , chegou a ser enredo da escola de samba Império da Tijuca no Carnaval de 1999. Com o tema " No Palco da Alegria, Molejão É Rei Nesta Folia", o grêmio recreativo saiu pela Série Ouro, que à época chamava-se "Grupo A" ou "Grupo 1". A banda também participou do desfile.

fotogaleria

O enredo inicia com os dizeres: "A festa já vai começar. O rei chegou pra coroar no carnaval. Grupo Molejo a majestade musical." Em outro momento, diz "A bandeira do samba o Molejão levantou. Quem samba com Molejo. Samba diferente. A Formiga tira onda. E dá um show de samba quente." Na homenagem, além de Anderson Leonardo, estavam os companheiros Andrezinho, Claumirzinho, Lúcio Nascimento e Wiliam Araújo, em um carro alegórico especial para o grupo.

As atrizes Fernanda Rodrigues, Nivea Stelmann e Cecília Dassi também estavam presentes no desfile.

O Império da Tijuca foi o 9º colocado na ocasião, com 142 pontos, e a 4ª escola a entrar na avenida. O carnavalesco e autor do enredo foi Eduardo Silva. O samba teve como compositores Nogueirinha, Toninho Gentil, Gracielle e Marco Batista e os intérpretes foram Jackson Nogueira e Djalminha.

Confira a letra na íntegra:

Alô Brasil! Se liga

A festa já vai começar

O rei chegou pra coroar no carnaval

Grupo Molejo a majestade musical

Eu quero educação, moradia, saúde, alimentação

Desfrutar de lazer

Pra alegrar o meu reino e fazer feliz o meu viver

Minha bandeira é da paz e esperança

Nossa banda vai tocar

E você vai entrar na dança

Paixão pelo futebol (é gol!)

A bandeira do samba o Molejão levantou

Quem samba com Molejo

Samba diferente (bis)

A Formiga tira onda

E dá um show de samba quente



Ai caçamba

Se tá maluca tá doidinha por meu samba

Meu pensamento verde é a bonança

O paparico pe brincadeira de criança

Na dança da vassoura vou varrendo a tristeza

Não quero saber de ti ti ti

Nem se a bruxa está solta dentro da Sapucaí



Vem no balanço amor

Eu quero é Molejar (bis)

Hoje a explosão do samba

Não pode parar

Anderson na Portela

No mesmo ano, pelo Grupo Especial, Anderson Leonardo também participou do desfile da Portela. Imagens do arquivo do DIA resgataram o momento.