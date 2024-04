Adriano Imperador fala sobre suposto ménage com Gracyanne e Belo - Reprodução / Instagram

Adriano Imperador fala sobre suposto ménage com Gracyanne e BeloReprodução / Instagram

Publicado 26/04/2024 13:13 | Atualizado 26/04/2024 14:32

Rio - Adriano Imperador compartilhou um vídeo em suas redes sociais, nesta sexta-feira (26), desmentindo um suposto ménage com Gracyanne Barbosa e Belo. O ex-jogador afirmou que resolveu falar sobre o assunto para não virar uma "bola de neve".

"Como isso não está parando, eu vou deixar bem claro aqui que esse rapaz que está falando isso de mim, que inventou isso de mim. Você pode ter certeza de que você vai ser processado", disse Adriano. A informação foi divulgada no programa "Geral do Povo", da RedeTV!.

O ex-atleta ressaltou que a história é falsa e pediu respeito. "Isso realmente nunca aconteceu. Estou aqui na minha, mexendo com ninguém, quando menos espero inventam essas coisas de mim. Isso é tudo mentira, eu nunca fiz esse tal de ménage. Essa é a grande verdade. Eu sou homem e todo mundo sabe disso", concluiu.Recentemente, veio a público o fim do casamento da musa fitness com o cantor . Na ocasião, foi divulgado que o motivo teria isso a traição de Gracyanne com um personal trainer. Nesta quinta-feira (25), ela fez uma publicação nas redes querendo dar sua versão do ocorrido e negou os boatos de que seria uma estratégia de marketing."Eu não sei que tipo de marketing poderia ser porque seria muito negativo, né? Uma separação conturbada, com vários problemas, gente, sério, isso só atrapalha. Atrapalha a minha vida profissional, atrapalha a vida profissional do Belo, até mais do que eu porque tem muitos mais projetos agora", pontuou.