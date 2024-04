Integrantes do Molejo se pronunciam após morte de Anderson Leonardo - Reprodução / Instagram

"Passando para agradecer o carinho de todos nesse momento difícil para todos nós, mas, de qualquer maneira, não podemos esquecer o carinho e a alegria do Anderson Leonardo, porque isso tem que perdurar. O legado continua e nós estamos aqui para dar continuidade ao legado do nosso cantor. Nós amamos vocês, nossos fãs e amigos", disse Andrezinho, que estava ao lado de Claumirzinho Gomes, Jimmy, Robson Calazans e Lucio Nascimento."Obrigado a todos sem exceção pelo apoio nesse momento tão difícil para todos nós, cabe a nós continuar o legado do Molejo até porque é isso que nosso eterno Anderson queria e nos pediu, mas pra isso nós contamos e precisamos de cada um de vocês, amigos, fãs e familiares", escreveu o grupo na legenda da publicação no Instagram.Mais cedo, Andrezinho deu entrevista na porta do hospital onde o amigo morreu e lamentou a partida do vocalista, afirmando que vai tentar manter o legado do líder do grupo. "Grande ausência na música brasileira. Era considerado por muitos como uma enciclopédia do samba. Vai fazer falta para todos nós. Pros fãs, pro grupo, pros familiares. Fica uma lacuna no samba. Temos muitos artistas com essa condição, mas ele era muito sábio na condição do samba. Vai fazer muita falta", afirmou ele, na ocasião.Anderson morreu na tarde desta sexta-feira aos 51 anos. Ele tratava um câncer na virilha desde 2022. O velório do cantor será aberto ao público e acontecerá no próximo domingo (28) das 10h às 16h, no Cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap, Zona Oeste do Rio.