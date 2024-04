Rafa Kallimann e a mãe, Genilda Fernandes, curtem praia no Rio - Fabrício Pioyani/ AgNews

Publicado 27/04/2024 18:49

Rio - Que calor! Rafa Kalimann e diversos famosos aproveitaram o sábado (27) para se refrescar nas praias do Rio de Janeiro. A atriz, que está no ar em "Família É Tudo", da TV Globo, curtiu o dia ensolarado ao lado de sua mãe, Genilda Fernandes, na Barra da Tijuca, Zona Oeste da cidade.

Nos stories do Instagram, Rafa mostrou que foi parada por telespectadores da novela para falar sobre sua personagem. "Galera está acompanhando mesmo a novela. 'A Electra vai te pegar no banheiro'", escreveu a artista ao citar uma fala de um fã.

Além de Rafa e sua mãe, o ator Felipe Roque também esteve no local. Já a ex-paquita Andréa Veiga apostou em um conjunto de biquini amarelo e branco para tomar um banho no mar da Praia de Ipanema, Zona Sul do Rio. Romulo Arantes Neto e Mari Saad foram clicados na Praia de São Conrado, ainda na Zona Sul carioca.