Luana PiovaniReprodução/Instagram

Publicado 27/04/2024 14:31

Rio - Luana Piovani encantou os seguidores com uma nova atualização, neste sábado (27). No Instagram, a atriz compartilhou uma selfie, que lhe rendeu muitos elogios, com um poema de Manoel de Barros na legenda.

"O poema é antes de tudo um inutensílio. Hora de inicial algum convém se vestir de trapo. Faz bem um janela aberta uma veia aberta. Para mim, é uma coisa que não serve de nada o poema enquanto vida houver. Ninguém é pai de um poema sem morrer", escreveu ela na legenda da publicação.

Nos comentários, os internautas ficaram babando com a beleza de Luana e fizeram questão de elogiar a atriz. "Assim o coração não aguenta", escreveu um perfil. "Parece uma pintura. Luana é poesia pura", comentou outro. "Belíssima, em todos os aspectos!", disse um terceiro.