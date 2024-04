Boninho e Ana Furtado apreciam culinária em Tóquio, no Japão - Reprodução / Instagram

Publicado 27/04/2024 12:47

Rio - Curtindo as férias em Tóquio, no Japão, Boninho compartilhou com os seguidores, neste sábado (27), a experiência que teve ao lado de Ana Furtado em um restaurante estrelado. No Instagram, o diretor de TV mostrou o local e posou ao lado do chef.

"Chegamos em Kyoto e fomos direto pra o franco-japonês Mashiro do chef Hiroyuki Koshimo com uma recém chegada estrela Michelin. Arrisco a dizer que já é um dos melhores que passamos nessa viagem. Minha querida companheira e amada Ana Furtado já quer dar mais uma estrelinha para eles. Eu concordo! Foi um almoço divino e cheio de graça!", elogiou Boninho na legenda da publicação.

Nos comentários, os internautas ficaram impressionados com os pratos mostrados pelo diretor. "Que delícia, meu sonho é conhecer esse país", escreveu um perfil. "Só fico imaginando o preço", brincou outro. "Delícia de pratos feito por um chef tão renomado, grande privilégio", elogiou um terceiro.