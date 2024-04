Klara Castanho compartilha cliques com Maisa e se declara para a amiga - Reprodução

Klara Castanho compartilha cliques com Maisa e se declara para a amigaReprodução

Publicado 27/04/2024 20:09

Rio - Klara Castanho utilizou as redes sociais, neste sábado (27), para compartilhar uma série de fotos ao lado de Maisa. Em seu Instagram, a atriz aproveitou para se declarar para a amiga, com quem contracenou junto em "De Volta aos 15", da Netflix.

fotogaleria

"Meu celular me trouxe uma outra foto nossa, mas mais algumas vieram junto. Só queria registrar minha sorte. Que sorte que a gente se encontrou. Que sorte viver tanta coisa em 'só' sete anos. Que prazer as nossas coincidências e nossos encontros. Que venham as próximas aventuras. Te amo. (É raro, mas acontece sempre)", escreveu na legenda da publicação.

Maisa, por sua vez, também falou sobre a amizade das duas. "Amiga, o que está acontecendo? Que fofa, eu te amo tanto! Obrigada por todos esses anos e que venham mtos mais! sorte grande esse encontro na vida e nas telas", disse.

"Façam mais um milhão de filmes juntas, por favor", pediu um seguidor. "Lindezas", afirmou uma internauta. "Amo muito vocês", ressaltou outra.

Confira: