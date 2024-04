Gkay e namorado usam camisas com a foto um do outro e divertem seguidores - Reprodução

Publicado 27/04/2024 15:36

Rio - Ah, o amor! Gkay publicou, neste sábado (27), cliques ao lado do namorado, o empresário Marco Túlio Rodrigues, e divertiu os internautas. No registro, os dois, que estão juntos desde junho de 2023, aparecem usando camisas românticas com a foto um do outro.

fotogaleria

"Se não for para ser assim, eu nem namoro", escreveu Gkay na legenda da publicação. Nos comentários, famosos e anônimos reagiram ao post. "Quem diria, hein? Dona da farofa e rainha da farofa sendo totalmente contraditórias vivendo um amor cafona", disse Bianca Andrade. "Mamãe e papai", brincou Lucas Rangel.

Os seguidores da influenciadora também fizeram questão de entrar na brincadeira. "Meu futuro boy ainda desconhecido devia se inspirar nesse casal, né?", afirmou uma pessoa. "Estou vendo e não estou crendo", contou outra. "Meu Deus, eu sou tão solteira", disse um fã.

Confira: