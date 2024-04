Matteus reflete sobre nova realidade após BBB 24 - Reprodução

Publicado 27/04/2024 19:35

Rio - Matteus utilizou as redes sociais, neste sábado (27), para refletir sobre as mudanças em sua vida após o "BBB 24", da TV Globo. Em seu story do Instagram, o segundo colocado no reality show falou sobre a nova realidade e agradeceu o carinho que vem recebendo.

"Eu estou muito feliz com tudo o que está acontecendo na minha vida, muito feliz com as proporções que as coisas estão tomando. Cada dia acostumando, fingindo, pelo menos, costume com tanta coisa maravilhosa que está acontecendo porque eu acho que vai demorar um tempão para eu acostumar, mas muito obrigado por todo o carinho", disse.

Em seguida, Matteus aproveitou para contar sobre os novos projetos. "Em breve teremos mais novidades, então eu estou recém ajeitando algumas coisas ai, questão de foto, publicações. Está uma correria sem tamanho, mas pelo menos agora estou conseguindo dar uma dormida para descansar o corpo e colocar as ideias em dia", revelou.