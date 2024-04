Anitta reflete sobre carreira após lançar novo álbum - Reprodução

Publicado 27/04/2024 17:53

Rio - Anitta utilizou as redes sociais, neste sábado (27), para refletir sobre sua carreira após lançar seu novo álbum, "Funk Generation" . Em seu Instagram, a cantora publicou um longo texto celebrando o sucesso do projeto e relembrou as dificuldades ao longo de sua trajetória.

"Se vocês soubessem todas as vezes que eu dei de cara numa porta fechada quanto tentei trazer o funk comigo. As vezes nem porta tinha, pra falar a verdade. Foram muitas brigas compradas, foi muito sapo pra engolir, muita gente pra peitar. Pedir respeito ao ritmo considerado a escória do país se tornou minha sina. 14 anos atrás. Quantas vezes minha família ou amigos mais íntimos disseram: 'deixa pra lá, não vale todos esse stress, vem ficar com a gente'. Eu me sentia tocada pelo cuidado e carinho, mas alguma coisa me fazia seguir em frente. Se vocês soubessem a dificuldade que foi pra que esse álbum fosse lançando, foram muitos anos tentando muitos anos quase desistindo", começou.

Anitta, então, celebrou o sucesso do álbum. "Ontem o país inteiro escutou 'Funk Generation'. Todas as músicas entraram no top 50 do Brasil. Hoje eu me sinto livre pra fazer o que quiser da minha vida daqui pra frente. Meu álbum tem tudo pra ser sucesso no mundo daqui em diante, ele também tem tudo pra ser um fracasso pelo tamanho risco que eu me disponibilizei a correr, e isso me excita", afirmou.

"Eu sou put* e todo mundo sabe, eu sou batalhadora e todo mundo sabe, eu sou família e todo mundo sabe. Eu fod* pra caralh*, eu trabalho pra caralh*, eu luto pra caralh*, eu estudo pra caralh*. Daqui pra frente, o que quer que aconteça com essa carreira que eu trilhei brilhantemente nesse 14 anos, saibam que meu status permanece sempre o mesmo: feliz, orgulhosa e realizada. Gratidão", disse.

Nos comentários, a cantora recebeu elogios de amigos famosos. "Sem mais", ressaltou Jade Picon. "Que orgulho", relatou Juliette. "Rainha", pontuou Bruna Griphao. "Te amo, te amo", declarou Duda Beat. "Te amo", também afirmou Pabllo Vittar.

