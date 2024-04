Ator e dublador José Santa Cruz morre aos 95 anos - Globo / Cesar Alves

Publicado 27/04/2024 16:45

Rio - O Brasil se despediu, na última sexta-feira (26), do ator e dublador, José Santa Cruz, que morreu aos 95 anos . Com uma longa carreira, o artista, veterano da televisão e do rádio, se eternizou em diversos personagens, tanto atuando quanto dublando. Relembre 10 trabalhos marcantes do também radialista e humorista!