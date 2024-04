Anderson Leonardo deixa quatro filhos - Reprodução / Instagram

Anderson Leonardo deixa quatro filhosReprodução / Instagram

Publicado 27/04/2024 09:30

Rio - A filha mais velha de Anderson Leonardo usou as redes sociais para lamentar a morte do pai, na manhã deste sábado (27). Grávida, Alessa Cristyne lembrou como o cantor começou a tratá-la depois que descobriu a gestação e prometeu que falaria do avô para sua filha, Maria Alice.

"Você me ensinou tanto... Tantas coisas, mas não me ensinou a viver sem você", iniciou ela nos Stories, do Instagram. "Eu vou contar para a Maria Alice que ela tinha um avô incrível, que desejou e pediu tanto ela. Que fazia as vontades dela e passava horas conversando com ela, que me xingava quando eu reclamava que ela estava me machucando, que quando eu chegava em casa, o primeiro beijo tinha se tornado o dela, depois que era o meu. Ah, Maria, eu tenho tanto para te contar sobre o seu avô", finalizou Alessa.